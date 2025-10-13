Å·ºÍ³°²Ê°å¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°½÷¹Ä¹¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Á°À¤¤Î¼«Ê¬!?¡¿³°²Ê°å¥¨¥ê¡¼¥¼¢
1ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï°½÷¹Ä¹¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²ÐßÕ¤ê¤Î·º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¥¨¥ê¡¼¥¼¡£¤½¤ó¤ÊÁ°À¤¤Ç¤Î²á¤Á¤òÀ¶»»¤¹¤Ù¤¯¡¢2²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢À¸Â¸¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¥¨¥ê¡¼¥¼¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½è·º¤µ¤ì¤ë10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥¼¤Ï¡¢º£²ó¤³¤½¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡© ±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ÈÅ·ºÍ³°²Ê°å¡É¤òÉÁ¤¤¤¿°åÎÅ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø³°²Ê°å¥¨¥ê¡¼¥¼¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/10¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
