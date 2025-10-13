

2025年全日本テニス選手権 男子ダブルスで準優勝 楠原選手（右）と中川選手（左） 提供：伊予銀行

第100回全日本テニス選手権の男子ダブルス決勝が12日、東京都の有明コロシアムで行われ、岡山市出身の楠原悠介選手（28）のペアが準優勝しました。

第1シードの楠原悠介・中川舜祐（ともに伊予銀行）組は、第4シードの田口涼太郎（Team REC）・野口政勝（ONE DROP）組に2-6,6-0,〔8-10〕で敗れ、準優勝となりました。

楠原選手は、岡山理大付属高校から法政大学に進学し、2020年に伊予銀行（愛媛県）に入社しました。今シーズンは、国際テニス連盟（ITF）の男子下部ツアーでシングルス初優勝を果たし、ダブルスでは、主に中川選手とペアを組み、下部ツアー8大会で優勝。シングルス、ダブルスともに自己最高位を更新しています。（シングルス最高752位、ダブルス最高266位）

第1シードとして出場した今大会は、決勝まで1セットも落とさず勝ち進み、安定した強さを見せていました。

楠原選手は13日、自身のインスタグラムを更新し、「悔しいの一言。この舞台に立てたこと、そして決勝まで戦えたことは誇りです。来年、必ずリベンジします」などとコメントしています。