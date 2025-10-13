山形県天童市で12日、いまから25年前に納められたタイムカプセルが開封されました。中に入っていたのは「21世紀に伝えたいもの」をテーマに2000年に描かれた絵や作文の数々です。



タイムカプセルは山形新聞・山形放送の8大事業の一つとして2000年の10月14日、山形市立谷川にあった山形新聞制作センターの前に納められたものです。カプセルの中には「今、21世紀に伝えたいもの」をテーマに募集した絵や作文、それに写真のあわせて45点が入れられました。





あれから25年、タイムカプセルは天童市の山形新聞印刷センターに移転していました。12日、カプセルの中に作品を入れた人たちが25年ぶりに集まり開封式が行われました。カプセルの中身がそれぞれの作者の元に返されました。参加者「何これ」「ポケモンと遊んでいる絵だと思う。25年経ったなというかこんな子どもの時もあったんだなと言う感じ」参加者「『わたしが今一番二十一世紀に伝え残したいものは、わたしたちの地域の熊出に一年に一度だけ春にくまおか神社からてんぐとししまいがまいにくることです』よくわからないですね日本語が小学生の文章なので。（25年前の自分に伝えたいこと）楽しく元気に生きているので思った通りじゃないこともいろいろあったが、いま楽しいのでいいんじゃないかと思っている」参加者「父親が入れたもの。いまは死んでいなくなっちゃったけど。写真が好きだった。多分写真を入れたんじゃないかと思ったらやっぱり写真だった。やっぱり父親らしい写真。カメラのアングルとか。こういった写真をいっぱい撮っていろんなところに応募していた。やっぱり感慨深い」参加者たちは四半世紀ぶりに再会した作品を見ながら当時の自分に思いをはせていました。