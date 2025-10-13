シリーズ時を越えてー。今回は山形県飯豊町にある寺の観音堂に注目します。地域に愛される観音堂は3年前の豪雨で被災、復旧を待ち望む地元保存会の思いを取材しました。



飯豊町中にある置賜三十三観音の1つ、天養寺観音堂です。現在はシートや足場に覆われ、その姿を見ることができません。



飯豊町職員「あそこにあった山が崩れてきて土砂がお堂に直撃した」





観音堂は現在、修復が進められています。中村観音堂保存会・長岡英雄代表「今、完成が目の前に見えてきている。楽しみにしている」山形県の有形文化財に指定されている天養寺観音堂はおよそ600年前、室町時代に建てられた町内で最も古い建築物で、「飛騨（岐阜県）の職人が一夜で建てた」という言い伝えがあり、中には多数の仏像が安置されていました。中村観音堂保存会・長岡英雄代表「地域からは守り神として信仰されていると思う」「飯豊町萩生地区です。こちら踏み切りですが雨で水没しています」3年前の2022年8月、置賜地域を中心に襲った豪雨によって観音堂の裏山で土砂崩れが発生。土砂が直撃して建物全体が歪み、一部が倒壊してしまいました。中村観音堂保存会の長岡英雄代表（80）。「中村観音」とは天養寺観音堂の別名で、観音堂が中地区という村にあることを示しています。高齢化が進み、天養寺の檀家の減少が続く中、地区をあげて観音堂の保存を図っていくための会が2021年に設立されました。檀家と地区住民が協力し、周辺の草刈りや雪囲いなどに取り組み、観音堂を大切に守り続けてきたのです。ところが…中村観音堂保存会・長岡英雄代表「（被災当時）町から連絡があって、『観音堂が崩れたの知っているか』と大変ショックだった。元の姿全くなかったから」3年前のあの日、観音堂は一夜にして変わり果てた姿となりました。一方で、お堂の中にあった仏像や絵画、それに中地区一帯は豪雨による大きな被害を免れました。『まるで、観音堂が犠牲となって住民たちを守ったようだ』。長岡さんはこう振り返ります。中村観音堂保存会・長岡英雄代表「ありがたいと思っているし、観音様のおかげかなと。守り神の証と思っている」檀家や地域住民の思いを受け、飯豊町の教育委員会は、観音堂を再建する方針を固めました。豪雨被害から3か月後ー。内部の仏像などを町内の別の場所に避難させ、観音堂の解体が始まりました。県指定の有形文化財のため、修復費用の一部は県から助成されますが、柱や屋根など、どのパーツが再利用できるかという調査にかかる費用は助成の対象外です。中村観音堂保存会。長岡英雄代表「みなさんの力を借りてできるだけ早く再建したいと思っている」保存会ではクラウドファンディングを活用。目標額を340万円に設定したところ、2か月で目標額を超えるおよそ370万円が集まりました。中村観音堂保存会・長岡英雄代表「クラウドファンディングで全国から（支援を）いただいたし、中地区の方もほぼ全域から（支援）いただいた。これも感謝。地域の方一人一人がみんな（観音堂に）感謝の思いを持っていた」「途中までが古いやつで下が新しい」「つなぎ合わせている？」「そうそう、全部釘を使わずにつないでもらっている」「へぇ～すごい」この日、修復が進む観音堂を見学したのは県立米沢鶴城高校で建築などを学ぶ3年生あわせて9人です。生徒たちは卒業後、住宅やマンションの建築に携わる予定です。古来から伝わる技術を見て地域の遺産を後世に残す思いに触れていました。参加した生徒「地元の人と深く関わっているものだったと思うので、私もマンションやビルなどの施工管理を通して地域の人たちに貢献できるようになりたい」参加した生徒（飯豊町出身）「おじいちゃんによく連れてきてもらって思い出深い場所だったので、（修復されて）とてもうれしい。伝統文化を学べたので今後、文化をしっかり残していくことが大事と思った」解体や調査を経てことし6月から本格的な修復工事が始まった観音堂。現在は雪が降るのを前に廊下や屋根の工事が急ピッチで進められています。終わり次第、仏像などを運び込み、来年3月中旬の工事完了を目指しています。中村観音堂保存会・長岡英雄代表「（工事が完了したら）保存会の拡大を図っていきたい。完成すれば観音堂を見てもらいながら会員を募集したい」600年もの間、地域住民を見守り続ける天養寺観音堂。天災を乗り越え、新たな歴史を刻んでいくため住民たちの活動は続きます。