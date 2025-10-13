CS¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÌÙ¤«¤ë¡ª¡©¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Î¼çºÅµåÃÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ä¾®ÎÓ»ê»á¡ÖÁêÅö¤ÊÁª¼ê¤¬Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç³Í¤ì¤ë¡×
¡¡ÅìÂçÂ´¤Î¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºùÈþÎÓÂç¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£CS³«ºÅ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶âÁ¬»ö¾ð¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤ÏCS¼çºÅ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Öµå¾ì4Ëü¿Í¤È¤·¤Æ1»î¹ç¡ÊÇä¾å¡Ë4²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ1¡¦5²¯±ß¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤¬2¡¦5²¯±ß¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¤¬5ÀéËü±ß¡¢°û¿©¡¢ÊªÈÎÅù¤¬5ÀéËü±ß¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤¬5ÀéËü±ß¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î1»î¹ç1²¯±ß¤«¤éÂçÉýÁý¡£Êü±Ç¸¢ÎÁ¤â1ÀéËü±ßÄøÅÙ¤«¤éÂç¤¤¯¿¤Ó¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬3»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â12²¯±ß¡¢6»î¹ç¥Õ¥ë¤ÇÀï¤¨¤Ð24²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Áê¼êµåÃÄ¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤ä±é½ÐÂå¤Ê¤É6¡Á7ÀéËü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê³Û¤¬µåÃÄ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÁêÅö¤ÊÁª¼ê¤¬Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç³Í¤ì¤Þ¤¹¤è¡£Êä¶¯Èñ¤È¤·¤Æ¥Ç¥«¤¤¡×¤È¡¢²òÀâ¤·¤¿¡£