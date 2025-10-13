»³ÅÄÍ¥¡¢É×ÉØ¤ÇÆ±¤¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡¾Ð´é¤ÇÊúÉé¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØOCEANS The BEST Wellbeings 2025¡Ù¼õ¾Þ¼ÔÈäÏª¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡nunaÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤Î¾®·ª½Ü¤â2023Ç¯¤ËÁ°¿È¤Î¡ØFeel So Good Award¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOCEANS¡Ù¤Ë¤è¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡£¡ÖWell-being¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¡¢ÁÏ´©°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖON¤âOFF¤âµ±¤¯¤³¤È¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á2023Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Çº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÊºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡ØFeel So Good Award¡Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡Ë¡£ÊÔ½¸Éô¤È¤È¤â¤ËWellbeing¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¢£¡ØOCEANS The BEST Wellbeings2025¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¡Ê¢¨·É¾ÎÎ¬¡Ë
ºäËÜÈþ±«
¾ä»ÕÎ¤ÊÝ
±ÊÌî
Ê¡²¬·ø¼ù
»³ºêÀÅÂå¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë
µÈÅÄ¹À°ìÏº
»³ÅÄÍ¥¡ÊnunaÆÃÊÌ¾Þ¡Ë
´äÅÄ¹äÅµ¡ÊSEIKO ProspexÆÃÊÌ¾Þ¡Ë
²¬ÅÄ¾Í¸ã¡ÊasicsWALKINGÆÃÊÌ¾Þ¡Ë
