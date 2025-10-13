ÃæÂ¼²í½Ó¡¡¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¶µ¤¨¡¡¿¿µÕ¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤â¡Ä¡Ö¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÊ¸³ØºÂ½Ð¿È¡£±é·à¸¦µæ½ê¤Î1´üÀèÇÚ¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤é¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤Ï²Î¤ò²Î¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï´û¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÑ¤ß¡£74Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¤È¤Ë¤«¤¯Ìò¼Ô¤Ï²Î¤ò²Î¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Í¤¨¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²¿ÅÙ¤â¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¡¢²¶¤Ï²¶¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Ê¸³ØºÂ¤Î¸¦µæÀ¸¤Ç¸þ¤³¤¦¤¬12´ü¡¢²¶¤¬13´ü¤Ç1Ç¯°ã¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â°ì½ï¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¶á¤¤´Ø·¸À¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤«¤éÍ¾·×¡¢²¶¤Ë¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡È¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¡¢¤â¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÃæÂ¼¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÈÌò¼Ô¤Ï²Î²Î¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¯¤»¡¢1Ç¯¤«2Ç¯¸å¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï76Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤¦¤¿¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ä¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢É¬¤º¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¸À¤È°ã¤¦¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¥Ä¥Ã¥³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£