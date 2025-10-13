Áð¤Ê¤®¹ä¡¢½©¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¿ÍºÊ¤È¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ËÄ©Àï¡Ö¡ÈÂç¿Í¤Î¤Ä¤è¤Ý¤ó¡É¤â¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡9·î22Æü¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡É¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÁð¤Ê¤®¤Ë¡¢10·î13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÈÂç¿Í¤Î¤Ä¤è¤Ý¤ó¡É¤â¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù ¤ÇÁð¤Ê¤®¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ»»ô¼ù¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¤¢¤È¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¼ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤È¤³¤í¡£°ÍÍê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤À¤±¤É¡¢²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ä´î¤Ó¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Öº£´ü¤Î¥É¥é¥ÞµÓËÜ¾Þ³Í¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡£°äÉÊÀ°Íý¤äÀ¸Á°À°Íý¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌäÂê¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¿È¶á¤ÊÏÃ¤À¤·¡¢Êª¤òÀ°Íý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿ÍºÊ¤È¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤Ä¤è¤Ý¤ó¡É¤â¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î°äÉÊ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¼«¿È¤âÇÐÍ¥¤ÎÂç¿ùÎú¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¤ò·Á¸«¤Ë¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎú¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯ÌÄ¤ë¤ó¤À¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ç¤âÃÆ¤¤¤¿¤·¡¢ºÇ¶á¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë¡£¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÎú¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤·¤«¤ËÎú¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¨¡11·î15Æü¤«¤é¤Ï¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤Î¸ø±é¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤ÏÅìÍÎ»×ÁÛ¤ä¸ç¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦ËÍ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤è¡×
¨¡¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÌò¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×
Ìµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤â¤¦µ¨Àá¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¥¹¥¤¥«¡£Ìµ¸Â¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤è¡£20¶Ì¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê¼ï¤Ê¤·¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÊÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¼ï¤¢¤ê¤ÎÉáÄÌ¤Î¥¹¥¤¥«¤¬¹¥¤¡£Ì£¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤¢¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼«Ê¬¤òÆ°Êª¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é²¿¡©
¡Ö¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿Í´Ö¤âÆ°Êª¤Ç¤·¤ç¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Å·¼Ùµ´¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤ò¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£·è¤Þ¤ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÅ·¼Ùµ´¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×