3連休最終日の13日、山形市の馬見ヶ崎川河川敷は秋の風物詩・芋煮会を楽しむ人たちでにぎわいました。家族連れや学生、それに少し変わったグループと出会いました。



中川悠アナウンサー「きのうまでの雨も上がりました。この時間、まだ少し雲はありますが、晴れ間も見えてきました。そして河川敷は…芋煮会！非常ににぎやかで薪やしょうゆの香りも漂ってきています！」





芋煮会の名所として知られる山形市の馬見ヶ崎川河川敷。13日正午ごろに訪れると、あちらこちらで煙や湯気が上がっていました。こちらのグループは山形市内の保育園に通う年中組の園児とその保護者たち、合わせておよそ40人です。私も少し配膳を手伝いました。「（きょうは何時集合？）きょうは場所取りの人が午前5時半に来た。（5時半！）あとは買い出しの人とかが来て10時半からここでやっている」「せーの、いただきます！」保育園児たち（芋煮はよく食べるの？）「うん、ことしの秋は結構食べた。3～4回は食べた」（外で食べたのは？）「それはことし初めてかも」（外と家どっちがおいしい？）「外！」（芋煮の味はどうかな）「おいしい」（芋煮の具材の中で何が好き？）「こんにゃく！こんにゃくとか芋とか！」「ネギ！」（いいねぇ）こちらのグループは。「（山形大学の）ボランティアサークルできょうは芋煮会を開催しています。ほぼ1年生がメインです」学生「ぼくは（芋煮会）初めて。（地元はどこ？）仙台ですね。（仙台の芋煮は）山形とは違った味で、僕は山形の方が好き。（内陸の醤油ベースの方が）圧倒的においしいですね」（仙台の友達は怒りませんか）「多分ぶちぎれていると思います。ここは男たちのグループなので気合で作ってるんで！（ワイルドでもいいかなと？）はい！ オエッ（煙を吸い込んで逃げる）（全然ワイルドじゃなかった…）」ようやく完成した芋煮のお味は？感想「うまい！」「うまいっす」（完成度は）「120％ぐらいっすね」それぞれ和やかな雰囲気で盛り上がる中、橋の下には黒づくめの集団がー。「見ての通り芋煮会です。（皆さんどういった集まり？）自分たちが音楽をやっている”デスメタル”というジャンルがあって、デスメタルが好きな人が集まりつつ、山形の地元の人が名物である芋煮会を毎年開催している」こちらはデスメタルの愛好家によるその名も「暗黒の芋煮会」。バンドやファン同士で親睦を深めようとデスメタルグッズの専門店が始めたもので、ことしで4年目の開催だということです。13日は東京や神奈川、千葉などからおよそ40人が参加し、芋煮に舌鼓を打ちました。東京から「きょういっぱい食べている。サトイモ、こんなにいっぱい食べれるんだとびっくり。コミュニティーが小さい分、このジャンル界隈にいると全国の人と友達になれる。音楽は一見過激でも人はみんな優しいです」皆さん、それぞれ雰囲気は違いますが、暖かい芋煮を囲みながら仲間たちと語らい、休日の一日を思い思いに楽しんでいました。