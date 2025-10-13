「フェニックス・リーグ、阪神０−１ヤクルト」（１３日、西都原運動公園野球場）

阪神は先発の茨木が５回無失点。２番手の石黒が２回無失点など、投手陣が最少失点で抑えるも、打線が沈黙。今リーグ初黒星を喫した。試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−茨木が５回無失点。

「まあ相手も知らないピッチャーってことで早打ちで三振も３つ。というところが物足りないように映ったくらい。このくらいは安定して投げれるはね」

−本人もまだまだと。

「と思うよ。やっぱ三振１イニングに１個としても５個はね。あとは石黒にしてもそう。初球からどんどん打ってくるのをファーストゴロとかじゃなくて、ファウルになるくらいの真っ直ぐの力を意識してフェニックスでは投げてほしい。そうはいかんことが多いけど、あれをファウルにして追い込んでっていう組み立てっていうかさ、より高いレベルで茨木とか石黒には見てるんでね」

−石黒は２回無失点。

「あれくらいは抑えるやん。ただ、フォークが高くなってショートゴロとか。２イニングゼロで抑えたけど、彼ら満足してないと思うし、反省をしないといかんよな」

−十分１軍に上がる可能性も。

「もちろん。野手にしても誰が招集かかるかわからないというところ。（続けて）でも野手は２軍半。俺に言わせると。みんな育成の選手。点取れないやん。公式戦になると、１軍から何人か落ちてきて厚みが出るけど。こういう選手たちがいろいろ経験して、松原でもそう。１年間一緒のえいっ！って投げて打たれて終わり。なんの成長もない。このフェニックス、ゲームの中で勉強をしなきゃいかんな。もちろん我々も課題を共有して選手とやっていかないかんからね。ゲームが最高のプラクティス」

−中川も残って試合に出た。

「そうそう。打席を立つことによってね、最後もヒット打ったし。ゲームに出てってところでは良かったと思いますよ」