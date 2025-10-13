「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）

大学三大駅伝の開幕戦が行われ、１５年ぶり３度目の優勝を狙った早大は２時間９分５０秒で惜しくも及ばず２位。３位だった２０１１年大会以来１４年ぶりの表彰台となった。優勝した国学院大とは３８秒差だった。

アンカー６区では箱根駅伝５区での走りと、名探偵コナンの主人公に名前が似ていることから“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）が先頭を猛追。４３秒差でタスキを受け、序盤３キロで一気に１０秒以上詰める場面もあったが、最後は突き放された。「３０（秒差）とかだったら、可能性としては十分あったんですけど、４０ってなると距離にすると２５０メートル以上ある。ってなるとなかなか厳しい部分ではあった。優勝を狙うというところで、前半からある程度のペースでいくしか選択肢はなかった。今回の自分のレースの選択には後悔はないが、自分のレース自体には後悔があるという感じです」と、悔しそうに眼鏡をあげた。

区間順位では黒田朝日（青学大）、山川拓馬（駒大）に次ぐ３位。「今回も含めて安定はしている。いまひとつ区間賞をとれていない。青学大の１番強い選手がきたし、ほかの人含めて強い選手が集まったなと思っていた。課題は中盤以降で失速したこと。駅伝的な部分でまだ自分は強くなかった。つっこんで耐えるみたいな走りは駅伝特有。そういう点で自分の足がもたなかった。収穫としては先頭がみえる位置でひとつ勝負できたこと」と収穫と課題を冷静に推理した。

２区ではエース山口智規（４年）が９人抜きの快走。３〜５区で起用された１年生トリオも上々のデビューを飾った。古豪復活へ着実な１歩を刻み、真相究明にはあと一歩。「悔しい２位という方が強い。優勝が見えていた中での２位だったので。やっぱり全日本、箱根と続く中で、その２つもう１度優勝を狙っていきたい。やっぱりそこは優勝目指して取り組んでいけたら。自分自身としてはこの後、２つの駅伝で区間賞をとりたい。チームの強みとしては結構爆発力はある。今回の前半から中盤。爆発力は全日本、箱根と発揮していけたら」と、思考を巡らせていた。