4Æü´Ö¤Ç2ÅÙ¤ÎÂæÉ÷¡¡ÂæÉ÷23¹æ¤¬°ËÆ¦½ôÅç¤òÄ¾·â¡¡È¬¾æÅç¡¡Éüµì¤ÎÃÙ¤ì·üÇ°¡¡ÄäÅÅ¤ËÃÇ¿å¡¡³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤¨¤º¡Ä
ÂæÉ÷23¹æ¤¬¤¤ç¤¦¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè½µ¤ÎÂæÉ÷¤Ç´û¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿È¬¾æÅç¤Ç¤ÏÉüµì¤ÎÃÙ¤ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ËÆ¦½ôÅç¡¦È¬¾æÅç¤Î¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£²£¤Ê¤°¤ê¤Î±«¤¬ÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¡¢ÌÚ¡¹¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°6»þ15Ê¬¤Ë¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®42.7¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬¾æÅç¤Î½»¿Í
¡Öº£²ó¤ÎÂæÉ÷¤Ç¡Ê²°º¬¤Î°ìÉô¤¬¡ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡×
¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç²°º¬¤Î°ìÉô¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¸¼´Ø¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷22¹æ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿È¬¾æÅç¡£¤½¤ì¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÂæÉ÷Ä¾·â¡£
»°º¬ÃÏ¶è¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤ÏÉüµì¤·¤¿ÄäÅÅ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¡£°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¿©ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈÂÆþ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ä¡¡ÄÌ³ØÏ©¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ËÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢µë¿©¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤¢¤µ¤Ã¤ÆÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ø¶È¤ÎºÆ³«¤¬Íè½µ·îÍËÆü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¬¾æÅç¤Î½»¿Í
¡ÖÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡Ä¡×
ÊÒÉÕ¤±¤Ê¤É¤¬¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤¬ÉÔ°Â¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÅç¤Î½»¿Í
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤â¤¦¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤ó¡×