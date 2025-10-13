Ê¿Á³¤ÈÀµÍ··â¼ê¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë°ÛÏÀ¡¡Å¨¾¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿ÍýÍ³¡ÖÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥Ä(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î12Æü¡¢ÍâÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£¸ø¤Î¾ì¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö²á¿®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¶¯¹ë¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡ÚÆ°²è¡Ûµå¿³ÌÜÀþ¤ÇÈ½ÌÀ¤¹¤ë°µ´¬µå°Ò¡¡ÂÇ¼Ô¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡ÖÂçÃ«¤Î3µå¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤¦¸¬Â½¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨Â³¤±¤¿¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ç®¿´¤Ë¸ì¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤ËËÜ³Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê1Ç¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó11¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿³«ËëÅö½é¤Ëíµ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢À®ÀÓ¤¬¶ËÃ¼¤ËÄãÌÂ¡£°ì»þ¤ÏÂÇÎ¨1³äÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀËÜ¿Í¤¬¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤òËèÆüÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ëÆü¡¹¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüÄ´¡£º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÂÇÎ¨.385¡¢½ÐÎÝÎ¨.429¡¢OPS1.006¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÉÔÆ°¤Î2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤ÌÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¾¼ê¤Î²ÁÃÍ¤ò¡ÖºÇ¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ýÏÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤é»×¤¦¤Í¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï»ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤À¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¡£Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡×
¡¡¶ì¿´¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÍ··â¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤«¤â¡Ê¼éÈ÷¤¬¡Ë¹ª¤¤¤È¤¤Æ¤ë¡£Èà¤Îº£Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢·²¤òÈ´¤¤¤Æ²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÃË¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£Èà¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£¥à¡¼¥¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ìîµå³¦¤ÇÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÏÂç¹¥¤¤À¤·¡¢ºÇ¹â¤À¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¦¤Í¡×
¡¡Å¨¾¤ò¤â¹û¤ì¹û¤ì¤µ¤»¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¡£¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ïº£°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
