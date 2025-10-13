¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÌÀ¸À¡¡¡Ö»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢14Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¸ø¼°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÏÆ°¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï11Æü¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡¢12Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ×ÊÝ¼«¿È¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È10Æü¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº¸Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö90Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
