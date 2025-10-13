¸µµð¿Í´ÆÆÄ¡¦ËÙÆâ¤µ¤ó¤¬µ¿Ìä¡Ö¤½¤â¤½¤âÂç¾ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡ÄÌ»»203¾¡¤òµó¤²¤¿V9»þÂå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢µð¿Í´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿ËÙÆâ¹±É×¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£DeNA¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç1¾¡¤â¤Ç¤¤º¤ËÇÔÂà¤·¤¿µð¿Í¤ÎÀï¤¤Êý¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ïº£Ç¯1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢Àè¹¶¤Îµð¿Í¤¬½é²ó¤Ë5ÅÀÀè¼è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÉÔÄ´¤Î¥¨¡¼¥¹¸Í¶¿¤¬5¼ºÅÀ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢5¡½5¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²óÉ½¤Ë1ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é4Ï¢ÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï11²ó¤Î¹¶ËÉ¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Ï10²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂåÁö¤Ë½ÓÂ¤ÎÁýÅÄÂç¡£µ¾ÂÇ¤È¿½¹ð·É±ó¤Ç1»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÂÔË¾¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â1»àËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢½éÀï¤Ç2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ãÎÓ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤¿Àô¸ý¤¬ÆóÈô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À8ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤È¤·¡¢ÀÐ¾å¤ò2µå¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È1¿Í¡¢¤¢¤È1µå¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é4Ï¢ÂÇ¤µ¤ì¤Æ2ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿°ìÁö¡¦ÀÐ¾å¤Ë¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤ÇÆóÅð¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï²ó¸Ù¡Ê¤Þ¤¿¡Ë¤®¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¡Ê¤«¤Ö¡Ë¤ëÂç¾ë¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¤Û¤Ü½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÂç¾ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥µ¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤ÇÅÄÃæ¤Î³è¡Ê¤¤¡Ë¤«¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿Âç¾ëÂî¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÂåÂÇ¤ä°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ¸åÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤Èµ¤·¤¿ËÙÆâ¤µ¤ó¡£Áí³ç¤Ï¡¢µð¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤Ç¡×¤È¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
