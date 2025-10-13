¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï42ºÐ
¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬11·î¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿·§ËÜ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÁª¼ê¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥·¥åー¥È¤òÊü¤Ä¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î1¿Í¡¢±§¾ë»Ô½Ð¿È¤Î´ä粼Àè°éÁª¼ê¡¢42ºÐ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
´ä粼Àè°éÁª¼ê¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï½é½Ð¾ì¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤Þ¤º1¾¡¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Î¥×¥ìー¥äー¤Ï¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÇÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
´ä粼Àè°éÁª¼ê¡Ö¸å¤í¤ËÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Ê¤é²»¤äÀ¼¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÏÃ¤Ï¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤´ä粼Áª¼ê¤¬¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
´ä粼Àè°éÁª¼ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê·òÄ°¤ÇËÍ¤À¤±Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤Ãæ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤ò¡¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Î»þ¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¶ì¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄÏ¤ó¤À·§ËÜ¸©Âç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤Ï¡¢º£¤Ç¤â°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
20ºÐ¤ÇÍýÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Ï¡¢¸½ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾®ÎÓÍ¥ÂÀÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À·Ð¸³¼Ô¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½ ¾®ÎÓÍ¥ÂÀ¼ç¾¡Ê24¡Ë¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄSNS¤Ç³èÆ°¾õ¶·¤òºÜ¤»¤Æ¡¢¶½Ì£¤¢¤ë¿Í¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡¡
¤³¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤Ã¤¿´ä粼Áª¼ê¤Ï¡¦¡¦¡¦
´ä粼Àè°éÁª¼ê(42)¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×
20Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À²¤ì¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢16¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë·Ð¸³¼Ô¤Ï7¿Í¤À¤±¤Ç¡¢´ä粼Áª¼ê¤Ïµ®½Å¤Ê¿Íºà¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½ ¾®ÎÓÍ¥ÂÀ¼ç¾¡Ê24¡Ë¡ÖÆ±¤¸Î©¾ì¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ÀÍÕ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬Ä¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
º£¤ÏÊ¡²¬¤ÇÊë¤é¤¹´ä粼Áª¼ê¡£
Âç³Ø¤ÎÉô³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤Õ¤¿¤Þ¤ï¤ê¶á¤¯Ç¯²¼¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä粼Àè°éÁª¼ê¡Ê42¡Ë¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¦¡¦¡¦Èè¤ì¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¡×
¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÉô°÷¡ÖÃ¯¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤«Â²»¤âÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÉô°÷¡Ö¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥·¥åー¥È¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥·¥åー¥È¤ò¥¬¥Ä¥¬¥Ä·è¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥°¥ëー¥×¥êー¥°¤Ï¡¢4Æü¤Ç3»î¹ç¤È²áÌ©ÆüÄø¤Î¤¿¤á¡¢ÁíÎÏÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢´ä粼Áª¼ê¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ä粼Àè°éÁª¼ê¡Ê42¡Ë¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥åー¥È¤òÊü¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿µ»½Ñ¤òËá¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×