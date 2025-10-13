新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会でデビューする２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）が、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬと対戦する可能性が１３日に急浮上した。

この日の大会ではＮＥＶＥＲ王座戦でＥＶＩＬがボルチンに挑戦。「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のセコンド介入など反則まがいの極悪殺法を駆使して第４９代王者に輝いた。

試合後もボルチンに暴行を加えるＨ．Ｏ．Ｔの面々をセコンドのヤングライオンたちが制止に入ったものの、返り討ちにされてしまう。そこに割って入ったのが何とウルフだった。

ウルフは高橋裕二郎、金丸義信を払い腰で投げ飛ばすと、ディック東郷にはボディースラムを決めてＥＶＩＬの前に仁王立ち。怒り心頭のＥＶＩＬと視殺戦を繰り広げると「潰すぞ、コノヤロー！」と宣戦布告された。

バックステージに現れたウルフは「まだ練習生という立場だったので、リングの上で止めるってことはしなかったんですけど、今日は頭で考える前に体が動いてしまっていて。正直、今の立場で僕が言っていいことか分からないんですけど、１月４日デビュー戦、ＥＶＩＬとやらせてください。以上です」と直訴。ＥＶＩＬも「練習生の分際で生意気なことしてくれたな。死ぬ覚悟があるなら、叩き潰してやるからな。分かったか、よく覚えとけ」と迎撃宣言を繰り出し、両者の激突が決定的となった。

来年１月４日東京ドーム大会では棚橋弘至の引退試合とともにウルフのプロレスデビュー戦が話題を呼んでいる。日本人では史上初となる五輪金メダリストのプロレス転向。その初陣の相手は、業界随一の悪党・ＥＶＩＬとなりそうだ。