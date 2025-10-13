大阪・関西万博宣言フォーラムが１３日、大阪・関西万博・ＥＸＰＯナショナルデーホール「レイガーデン」で開催。「大阪・関西万博宣言」についてパネリストと議論が行われた。

２０を超えるナショナルデーに出席したという内閣府特命担当大臣（国際博覧会担当）の伊東良孝氏は「本日までに来場者は２８００万人を超え、世界中から多くの方をお迎えしております。さまざまな文化が一つの場所に集い、そしてつながるリアルなイベントとして、万博が多くの人を魅了し、大きな熱狂を生み出しうることを実感した」と感想を述べた。

さらに「命や未来社会について、多くの意見交換がなされました。さらにデジタル技術や循環経済、ライフサイエンス、ヘルスケア等の現代的な課題への取り組みが各パビリオンの活動や会場運営で実践された。これらの成果を本万博のレガシーとして広く世界に発信していくことが万博開催国の責任である」と語った。

続いて大阪府知事の吉村洋文氏が「４月１３日の開幕から半年間にわたり１６５の国と地域、国際機関のみなさんが『命輝く未来社会のデザイン』をテーマに展示やイベントの開催されてきました」と振り返った。

その上で「答えをみなさんと共に『宣言』という形で共有し、これからも続く羅針盤としてみなさんと共有していければ」と期待した。

最後に伊東氏は、国際連合事務次長補陳列区域代表のマーヘル・ナセル氏と博覧会国際事務局事務局長のディミトリ・ケルケンツェス氏に宣言文を手渡していた。

宣言文の内容はＨＰで公開される。