10月13日、盛岡競馬場で行われた12R・南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）は、川田将雅騎乗の4番人気、ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）が快勝した。4馬身差の2着に5番人気のシックスペンス（牡4・美浦・国枝栄）、3着に2番人気のペプチドナイル（牡7・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:34.3（良）。

1番人気で武豊騎乗、サンライズジパング（牡4・栗東・新谷功一）は、4着敗退。

南部杯 口取り (C)Yushi Machida

川田将雅騎乗の4番人気、ウィルソンテソーロが交流G1・2勝目をマークした。好メンバー後揃った一戦。向こう正面では先行争いを見ながらの一角で、馬群の中6番手付近。久々のマイル戦も追走は楽な雰囲気で進出して行った。4コーナーでは2列目まで進出。直線に向いてからの脚色は一頭抜けており、ラスト1ハロン付近であっという間に先頭に立つと、そのまま4馬身2着以下を突き放した。2着には初ダートだったシックスペンスが前々から粘り込んだ。

ウィルソンテソーロ 25戦9勝

（牡6・美浦・高木登）

父：キタサンブラック

母：チェストケローズ

母父：Uncle Mo

馬主：了紱寺健二ホールディングス

生産者：リョーケンファーム

【全着順】

1着 ウィルソンテソーロ 川田将雅

2着 シックスペンス 御神本訓史

3着 ペプチドナイル 藤岡佑介

4着 サンライズジパング 武豊

5着 エコロクラージュ 小牧太

6着 シャマル 石川倭

7着 ミックファイア 山本聡哉

8着 リメイク 矢野貴之

9着 クラウンプライド 吉原寛人

10着 イグナイター 笹川翼

11着 スプラウティング 塚本涼人

12着 ヘリオス 山本政聡

13着 レライタム 高橋悠里

14着 サンエイコンドル 高松亮

15着 マイネルアストリア 関本玲花

16着 ゼットセントラル 菅原辰徳