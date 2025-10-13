◆新日本プロレス「ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ２０２５」（１３日、両国国技館）観衆５３７２

新日本プロレスは１３日、両国国技館で「ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ２０２５」を開催した。

ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」挑戦者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬが１１分４０秒、ＥＶＩＬで王者・ボルチン・オレッグを破りベルトを奪還した。

試合後、ＥＶＩＬ率いる「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のメンバーがボルチンを袋だたきにすると、東京オリンピック柔道男子１００キロ級金メダリストで６月に入団した練習生のウルフアロンが乱入し、世界を制した払い腰で高橋裕二郎、金丸義信を投げ飛ばしディック東郷をボディスラムでたたき付けるとＥＶＩＬとにらみあった。

バックステージでウルフは「まだ練習生っていう立場だったんでリングの上で止めるってことはしてこなかったんですけど、今日は頭で考える前に体が動いてしまっていて」と乱入した真意を激白すると「正直今の立場で僕が言っていいことではないと思うんですけど」と切り出し「１・４デビュー戦。ＥＶＩＬとやらせてください」と要求した。

これにＥＶＩＬはウルフへ「イチ練習生の分際で生意気なマネしてくれたな、この野郎」と憤慨し「死ぬ覚悟があるなら叩きつぶしてやるからな、分かったか、よく覚えておけ」と受諾した。ウルフの１・４東京ドームでのデビュー戦がＥＶＩＬへ挑むことが確実になった。