１３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。

公明党は１０日、自民党との連立枠組みから離脱すると明らかに。高市新総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めたが、溝は埋まらず、自民の不信払拭に向けた努力が不十分と判断した。

ＭＣの宮根誠司氏に「高市さんがフレッシュなうちに一気に賭けに出て、解散・総選挙やってみるという自民党の選択肢は？」と聞かれたコメンテーターとして出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は「公明党が連立離脱して、選挙協力しないと言いましたよね。その影響をどの程度見るかで…。公明党が強い地域、東京、埼玉、神奈川、兵庫、そういう所では公明党の影響力が強いんですよ。そこで選挙協力しなければ、今日、話した（自民の）議員は『壊滅的打撃になる』と言ってましたね、自民党が」と、まず発言。

その上で「そこはよーく見ておいた方がいいと思います」と続けていた。