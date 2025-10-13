3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¡À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¡¡º®»¨Í½ÁÛ¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±
¹â¾¾¹Á¡¡13Æü
¡¡3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡¡13Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤éÄ¾Åç¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¤Ç¤¹¡£Á¥¤¬½Ð¤ë1»þ´ÖÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡13Æü¡¢¹â¾¾¹Á¤Ç¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Ë¸þ¤«¤¦´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢Ä¾Åç¤Ç¤Ï¡¢À¥¸Í·Ý´ü´Ö°Ê³°¤Ë¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»¤â³Ú¤·¤àºîÉÊ¡ÖRing of Fire¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¾Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»°½Å¸©¤«¤é¡Ë
¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥êー¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶ÌÌî»Ô¤Î¡Ë±§Ìî¤ÎÊý¤«¤é¡£¹â¾¾¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ÃÏÃæÈþ½Ñ´Û¤Ïº®¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡ÊQ.À¥¸Í·Ý¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤¹¤´¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ë¹½¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¥¸Í·Ý¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½©²ñ´ü¤Ï½Õ¡¢²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇ¤â´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç²ñ¾ì¤´¤È¤Îº®»¨Í½ÁÛ¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£