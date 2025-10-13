【アツギ】タイツ新シリーズ「ホットコンフォート」登場♡寒暖差にも快適な3ライン展開

アツギから、寒暖差や冷えに悩む季節にうれしい新ライン「ホットコンフォート」が誕生しました。“あたたかさ”と“快適さ”を両立するこのシリーズは、生地感の異なる「ブランケットライン」「リブ調ライン」「プレーンライン」の3タイプを展開。お好みの素材・デニール・デザインで、秋冬の装いを足元からやさしく包み込みます。冷え知らずの美脚タイツで、冬コーデをもっと楽しんで♡

あたたかさ重視の「ブランケットライン」

毛布みたいなタイツ（160デニール相当）



価格：1,430円（税込）

やわらかい裏起毛生地。M～L、L～LLの2サイズ、ブラックのみ。

レーヨン混 毛布みたいなタイツ（220デニール相当）



価格：2,200円（税込）

吸湿発熱繊維を使用したなめらかな裏起毛タイプ。ブラック／M～L・L～LL。

毛布みたいなタイツ（320デニール相当）



価格：1,980円（税込）

フリース調でしっかり防寒したい方に。ブラック／M～L・L～LL。

裏起毛素材を使用し、まるで毛布のようなぬくもりを感じられる「ブランケットライン」。160・220・320デニール相当の3種が展開され、いずれもレギンスタイプもラインナップ。

【ベルメゾン】「ホットコット」×「リライブ」初コラボ♡あったか綿混インナー登場

おしゃれと快適を両立「リブ調ライン」

コットン混リブ調タイツ（210デニール相当）



価格：2,420円（税込）

細リブ×コットン混でやさしい肌触り。ブラック・ダークグレー／M～L・L～LL。

レーヨン混リブ調タイツ（170デニール相当）



価格：2,640円（税込）

ピーチ裏起毛で柔らかく、なめらかな肌触り。ブラック・ライトグレー／M～L・L～LL。

リブ編み発熱タイツ（400デニール相当）



価格：2,090～2,200円（税込）

吸湿発熱繊維でしっかり防寒。ブラック・ベージュ／S～M～JM～L。

カジュアルにもきれいめにも合わせやすい「リブ調ライン」は、素材やデニール違いの3タイプ。

シンプルで上品「プレーンライン」

マット スエードタッチタイツ（180デニール相当）



価格：1,870円（税込）

オールスルー仕様で脚全体が美しく見える仕上がり。ブラック・ベージュ／S～M～L～LL。

ダブル二重編みタイツ（180デニール相当）



価格：2,420円（税込）

二重生地で空気層が保温性を高め、ふんわりあたたか。ブラック・ビスケットベージュ／M～L・L～LL。

無地でマットな質感が上品な「プレーンライン」は、180デニール相当の2タイプを展開。

冬の美脚は「ホットコンフォート」から♡

気温差の激しいこれからの季節に欠かせない、アツギの「ホットコンフォート」。生地感やデザインの違いで選べる3ライン展開で、寒さ対策もおしゃれも思いのまま。

お気に入りの1足で、あたたかく軽やかな秋冬ファッションを楽しんでみてはいかがでしょうか♪