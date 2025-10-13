¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¡×¸ÞÎØ¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤È·ãÆ®¤ÎÂîµåÁª¼êàÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¥¥¹´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊÌ¿Í¤À¤È¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♡♡¡×À¤³¦Ãæ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë·èÄêÀï¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿´Ú¹ñÂîµåÁª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿½ÍµÉÌ(¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó)¡á¶å½£¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥À½êÂ°¡£ÀÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÇò¤¤¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¶¥µ»Ãæ¤ÏÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤ª¤í¤·¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥æ¥Ó¥ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È»×¤¦¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÅ·»È¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£