¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡×¤Î10·î13Æü¡¢Î¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢ÂÎ°éÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤È¤Ï¡¢Á¥¤Î¾å¤Ç¤¹¡£

¡¡Ì¾¸Å²°¹Á¥¬ー¥Ç¥ó¤ÕÆ¬¤ËÄäÇñ¤¹¤ëÆî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆî¶Ë¤È±ýÉü2¥«·îÈ¾¤Î¹Ò³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¾èÁÈ°÷¤Ë¤è¤ëÂÎ°éÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¤½¤Î¼ïÌÜ¤Ï¡Ö¤±¤ó¶Ì¡×¤Ç¤¹¡£°ì¸«ÃÏÌ£¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¹Ò³¤¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁ¥Æâ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤¬À®¸ù¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÆìÄ·¤Ó¡×¤Ç¤¹¡£¹Å¤¤¹ÃÈÄ¤Î¾å¤ÏÁ¥¤ÎÈùÌ¯¤ÊÍÉ¤ì¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç³ØÀ¸Ãæ¿´¤Î¼ã¼ê¥Áー¥à¤¬60²óÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô¤é¡§
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤­¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅÚ¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡Ê¹ÃÈÄ¤¬¡Ë¹Å¤¯¤Æ¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÄ¹Î¹¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢³Ú¤·¤ß¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯É¬Í×¤À¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¤Ê¡×

¡¡Í¥¾¡¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢´ÑÂ¬Á¥ÄêÈÖ¤Î¤´ÈÓ¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£