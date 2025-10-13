ÉñÂæº²¡Ê2¡Ë ¿¹ÅÄ¹ä¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥ô¥©¥¤¥Ä¥§¥Ã¥¯¡×¡¡Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢¿´¤òÂÎ¸½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ¹ä¡Ê46¡Ë¤¬¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥ô¥©¥¤¥Ä¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¤³¤ó¿È¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ä¸ÉÆÈ¡£¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¡£·à¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥ì¥Ý¡¼¥È:À¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢1981Ç¯¤Î¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡£·³»öÀêÎÎ²¼¤Î¶ÛÄ¥¤¬±²´¬¤¯³¹¤ÇÀ¸¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÊ¼»Î¡¦¥ô¥©¥¤¥Ä¥§¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¤¹¤ëºÊ»Ò¤Î¤¿¤á¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È»²²Ã¤·¤¿ÌôÊª»î¸³¤Ë¤è¤êÀº¿À¤¬Êø²õ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼õ¤±¤¿µÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¡¢¸ÉÆÈ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡£Êú¤¨¹þ¤ó¤À¶ì¤·¤ß¤òÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¶»¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÏÉñÂæ¤Î·Î¸ÅÃæ¡¢±é½Ð²È¤Î¾®Àî³¨Íü»Ò»á¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï²¿¤â¤»¤º¡¢Áê¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼º°Õ¤«¤é¡¢Áà¤ê¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¡È¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤½¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¾õ¶·¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÂÎ¸½¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¶õµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¿¹ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¤ò½ä¤ê¡¢11·î7¡Á16Æü¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£