¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´°À®¤·¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤ê´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËªÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ìÇ¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¡¼¥Ä¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ö¡¼¥Ä¤ò»îÃå¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç»¤¤Ãã¿§¤Î¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤Ç¡¢É¨²¼¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¶â¶ñÉÕ¤¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃíÊ¸¤¹¤ë»þ¤Ï»Õ¾¢¤ËÊØ¾è¤·¤Æ»ä¤â¤¤¤¤¤Î¡Ä¡©¤È±óÎ¸µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¾Ð¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÂçËþÂ¡ª¡ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íú¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢YouTube¤Ë¤Æ°ìÇ¯Á°¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡×¤È¡¢É×¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âè1»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥Ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¤Þ¤¿¤Þ¤¿²¼Î¡¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ä¤ªÉ÷¼Ù¤ÇÈ¯Ç®¤·¤¿¤ê¤ÈÀè·î¤Ë°ú¤Â³¤¾®»ù²Ê¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂÎÄ´°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¤ªÇ®¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Çµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¡×¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ»Õ¾¢¤ÈÌë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È²ÈÄí¤Ç¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËªÃ«¤µ¤ó¤Ï¸½ºßÂè2»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ÈÇ¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è½Ð»º¤â¤â¤¦¤¹¤°¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Ê¤¤¤È¤À¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡¡ÊØ¾è¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÂ©»Ò·¯¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´Áá¤¯°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¸æ»ÒÂ©¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËªÃ«Úç³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯9·î5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2024Ç¯7·î16Æü¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
