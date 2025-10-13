Áð¤Ê¤®¹ä¤ÏÈþÍÆ¼¼¹Ô¤«¤ºÈ±ÀÚ¤ê¤Ï¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Ë¤ªÇ¤¤»¡¡ÀöÈ±¤Ï¡Ö¿åÆ»¤ÇÀö¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÀáÌó½Ñ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö»õ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¹Ô¤¯¤Î¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦Áð¤Ê¤®¤Ï¡¢µÙÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ»õ°å¼Ô¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÈóÆü¾ï¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯´¶³Ð¡£¡Ö¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¾è¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤Î°Ø»Ò¤ä¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´ïºà¤Ê¤É¡Ö¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¹¥Ú¡¼¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£ÄÌ¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢»õ²Ê°å¤«¤é¡ÖÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÍè¤¹¤®¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬¡ÊÈ±¤ò¡ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢ÈþÍÆÂå¥¿¥À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡×¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ë¡Ö¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Î¤Û¤¦¤¬¤Í¤§¡¢·ÐºÑÅª¤À¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡ÈþÍÆ¼¼¤Ø¹Ô¤¯¶âÁ¬ÅªÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤ÇÃù¶â¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¸ÅÃå¤òÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÈþÍÆ¼¼Âå¤òÉâ¤«¤»¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸°áÎà¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÓÀ÷¤á¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤È¤«¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¡£¿§¤â¡Ê¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ç¡¢»¶È±¤äÌÓÀ÷¤á¸å¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¤Í¡£¿åÆ»¤ÇÀö¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡££Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿å¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÈ±¤òÀö¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¿¤Þ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö²¶¤¬Àö¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥±¥í¥Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£