¡Ö²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¡×¸øÌÀÅÞ¤Ï¤Ê¤¼Ï¢Î©Î¥Ã¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡ÖÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¤¢¤ÎÃÄÂÎ¤Î¡Ä¡×
10·î13Æü(·î)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～8»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·îÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Ã¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡©
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¸øÌÀÅÞÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ç°ìÉô¤Î¾®Áªµó¶è¤«¤é¤ÎÅ±ÂàÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤ÏµîÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç4¾¡7ÇÔ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¾®Áªµó¶è¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥ÎÏ¤òÈæÎãÂåÉ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞÆâ¤Ç¾®Áªµó¶è¤«¤é¤ÎÅ±ÂàÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¾åÇ°¤µ¤ó¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾åÇ°¡ÖÁ´ÌÇ¤¹¤ëÁ°¤ËÅ±Âà¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
»ûÅç¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Í¡×
¾åÇ°¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤â¤Í¡¢¼Â¤Ï¼«Ì±¡¦¹ñÌ±¡¦¸øÌÀ¤Ç»°ÅÞ¹ç°Õ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¾ò·ï¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤·¤Æ¡¢º£¤¹¤°·èÃÇ¤·¤í¤È¤«¡×
»ûÅç¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡ÖÃ¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡¢ÀÆÆ£¡ÊÅ´É×ÂåÉ½¡Ë¤µ¤ó¡£¤À¤«¤éÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¤¢¤ÎÃÄÂÎ¡¢¤¢¤Î¤ªÊý¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤¢¤Î¤ªÊý¡É¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¤ªÊý¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×