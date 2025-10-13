¥»¥­¡¦¥æ¥¦¥Æ¥£¥ó¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shi_yuting35¡Ë¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥­¡¦¥æ¥¦¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯10·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡ÖSee you next time¡×

¥»¥­Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖSee you next time¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£

¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¤·¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö´°Á´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£