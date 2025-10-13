¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç®ÊÛ¡Ø¥æ¡¼¥ß¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤ÎÍ»¹ç¡×
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤È¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¤Ç¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê¥æ¡¼¥ß¥ó¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ä»°Ì£Àþ¤Ê¤É¤ò½¬¤¤¡¢²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£ºî¶Ê²È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂ¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¸å¡¢²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤À¤µ¤ì¡¢¡Ö¹Ó°æÍ³¼Â¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤âÅÁÀâÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ò¤³¤¦¤±À¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¼Ì¼ÂÅª¤Ê²Î»ì¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¹Ó°æÍ³¼Â¤Î³Ú¶Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÁðÊ¬¤±Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÂ³¡¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÀ©ºî±Ç²è¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ë¡¼¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡Ù¤ä¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ø¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡Ù¤Ê¤É¤â¹Ó°æÍ³¼Â¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ë¡¼¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡Ù¤Ç¤Î¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¥ë¡¼¥¸¥å¤ÇÅÁ¸À¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ä¡¢Éâµ¤¤ÊÈà¤òÈ¿¾Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÈà¤Î¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¤éÉâµ¤ÊÊ¤¬¼£¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èà¤Ï¥Þ¥¶¥³¥óÃË»Ò¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÈà¤ò·ë¶É¤Ïµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡©¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛÁü¤ò¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Ã¥×¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡Ø¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡1976Ç¯¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´»á¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¸½ºß¤Î¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ì¾µÁ¤ËÊÑ¹¹¸å¤â¡¢²»³Ú¤ä¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÎø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡Ù¡¢¾®ÅÄÏÂÀµ¡¦ºâÄÅÏÂÉ×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Øº£¤À¤«¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÎø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÎø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¡©¡Ù¤È²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¤â¡¢¡Ö¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤ò¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ò¼á¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î¡Ø¤¤¤Á¤´Çò½ñ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸âÅÄ·ÚÊæ¡Ê¥¯¥ì¥¿¥«¥ë¥ÛËô¤Ï¡¢¥¯¥ì¥À¥«¥ë¥Û¡Ë¡×¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª½÷Í¥¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¥ë¥Ü¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥¾¥¦¤¬½Ð¤¿¤ê¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤ò¶î»È¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤â¤È¤ËÁª¶Ê¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥æ¡¼¥ß¥óËüºÐ¡ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£1970Ç¯Âå¤«¤é¡¢1980¡¢1990¡¢2000¡¢2010¡¢2020Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯Âå¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ï»Ë¾å½é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØCall me back¡Ù¤Ï¡¢¥æ¡¼¥ß¥óËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤ÈAI¤Çºî¤é¤ì¤¿À¼¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤ÎÍ»¹ç¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¡Ø¥µ¡¼¥ÕÅ·¹ñ¥¹¥¡¼Å·¹ñ¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ï¡¢²Æ¤äÅß¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢²Æ¤Ç¤âÅß¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¶Ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÇ®ÎÌ¹â¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¾Ç¤Ã«¡×¤ò¡ÖÇ¼Æ¦¡×¤È¤«¤±¤Æ¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¶Ê¤ÇÇ¼Æ¦¤òº®¤¼¤Ä¤Å¤±¤ë¥·¥ç¡¼¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ÖClipÌÚÍËÆü¡×2025Ç¯10·î2ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê