¡Ú¥¹¥ï¥ó£Ó¡Û£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¤ÏÆ¨¤²¤ë¤â£¸Ãå¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ö¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âè£¶£¸²ó¥¹¥ï¥ó£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡£±ÃåÇÏ¤Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡Ê£±£±·î£²£³Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÅÁÅý¤Î£Ç£²¤Ï£±£¸Æ¬Î©¤Æ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢£µÈÖ¿Íµ¤¤Ç¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼êµ³¾è¤Î¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈÂ¼·½»Ê±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¥é¥¸¥ª£Î£É£Ë£Ë£Å£É¾Þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½Å¾Þ£²¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Ï¸åÊýÂÔµ¡¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥¡¼¥ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò¼óº¹À©¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Îºå¿À£Ã¤Ç£³Ãå¸å¡¢£Ç£±¡¦¹â¾¾µÜµÇ°¤Þ¤Ç£³Àï¤È¤âÂçÇÔ¡£¤À¤¬¡¢£´¤«·î¤ÎµÙÍÜ¤ò¶´¤ó¤ÇÎ×¤ó¤ÀÁ°Áö¤Î´Ø²°µÇ°¤Ç¤Ï¡¢¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£³£²ÉÃ£·¤ÎËöµÓ¤Ç£²Ãå¤ÈÉüÄ´µ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêÀ¤Î¤¤¤¤µþÅÔ¤ÎÉñÂæ¤Çµ×¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¡Ê¥¦¥ê¥¦¥ê¡Ë¤ò£°ÉÃ£±¾å²ó¤ë£±Ê¬£±£¸ÉÃ£¹¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥¡¼¥ë¡ÊËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡ÊµÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¡Ë¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤áÆ¨¤²¤ë¤â¡¢Ä¾Àþ¤Ï¼ºÂ®¤·£¸Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ê¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¡á£¸Ãå¡Ë¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÉ¤¯¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦£±ÅÙÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®ºê°½Ìéµ³¼ê¡Ê¥·¥å¥¿¡¼¥ë¥ô¥£¥ó¥È¡á£µÃå¡Ë¡Ö¥ê¥º¥à½Å»ë¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤»¤«¤¹¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄø¤è¤¤°ÌÃÖ¤Ç¡£¤³¤³£²Àï¤ÎÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÇÏ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·¤Þ¤¤¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿µÓ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾¾¼ãÉ÷ÇÏµ³¼ê¡Ê¥À¥ó¥Ä¥¨¥é¥ó¡á£·Ãå¡Ë¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤³¤½¸å¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¥Ï¥ß¤ò¼è¤é¤»¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¸³«¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬ÉüÄ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¼ò°æ³Øµ³¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¥ì¡¼¥ô¡á£¹Ãå¡Ë¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¤¤òÀ¸¤«¤¹¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¼«¿È¤ÎµÓ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¡¢³°¤ò²ó¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤Î¤Ê¤«¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÅÀîµÈÍÎµ³¼ê¡Ê¥í¥¸¥ê¥ª¥ó¡á£±£°ÃåÆ±Ãå¡Ë¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤±¤¿¤±¤É¡¢·è¤á¼ê¤Îº¹¤¬½Ð¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡á£±£°ÃåÆ±Ãå¡Ë¡Ö³°¤á¤ÎÏÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª»Ï³°¡¢³°¤ò²ó¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤Ä¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£º£Æü¤âÂÎ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡
¼ÆÅÄÁ±¿Ãµ³¼ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥È¥¥¥Ø¥ô¥ó¡á£±£²Ãå¡Ë¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÏµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ¸å¡¢¿ÊÏ©¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¬µ÷Î¥¤ËÌá¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï»þ·×¤¬Â®¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¡Ê¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡á£±£³Ãå¡Ë¡ÖÁ°È¾¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¡Ê¥à¥¤¡á£±£´Ãå¡Ë¡Ö²ÝÂê¤Î¥²¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥²¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³«¤¤¤Æ¤«¤é¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¤¯¤ì¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡á£±£µÃå¡Ë¡Ö½Õ¤è¤ê¤âÊÖ¤·ÇÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥ÈÎ¢¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾®ÂôÂç¿Îµ³¼ê¡Ê¥Ð¥ë¥µ¥à¥Î¡¼¥È¡á£±£¶Ãå¡Ë¡Ö³«Ëë£²½µÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÇÏ¤¬»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¶¥ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡Ê¥¢¥µ¥«¥é¥¥ó¥°¡á£±£·Ãå¡Ë¡Ö°ì±þ¡Ê¥Ï¥Ê¤Ë¡Ë¹Ô¤¯µ¤¤Ï¸«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¤Ï¹Ô¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤í¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡É©ÅÄÍµÆóµ³¼ê¡Ê¥½¡¼¥À¥º¥ê¥ó¥°¡á£±£¸Ãå¡Ë¡ÖÍîÅ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÄÞ¤Î¼å¤¤ÇÏ¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×