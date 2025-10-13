◆第２１回全日本女子硬式野球選手権第３日（１３日、坊っちゃんスタジアム）

２回戦４試合が行われ、８強が出そろった。昨年優勝の神戸弘陵高（兵庫）は、９月の大学選手権を制した環太平洋大（岡山）と対戦。２―０の完封勝ちで駒を進めた。

高校と大学のナンバー１対決は、接戦の末に神戸弘陵高に軍配が上がった。両軍無得点で迎えた４回、神戸弘陵高は１死から野津桃香（３年）の「点をとっておかないと苦しくなる。流れを作りたかった」という二塁打を足がかりに、青木こころ（３年）の犠飛で先制。６回にも出口美有のスクイズで貴重な追加点を挙げた。前日と連投となった阿部さくら（３年）は、４安打完封した。

大学日本一の相手について「作戦をさせない、しんどいチーム」と、チームの成熟を挙げた石原康司監督。青木は「大学はチームの雰囲気が落ち着いていました。我々は高校らしくフレッシュに行きました」と語り、「昨年優勝のプレッシャーはありますが、できるだけ長くみんなと試合をしたい」と、優勝までの残り３試合に向け意気込んだ。

ほかにも、九州ハニーズ（福岡）は初出場で春の大学選手権優勝の仙台大（宮城）に３―１、夏の大学選手権準Ｖの桃山学院大（大阪）は福井工大（福井）に２―１、エイジェック（栃木）は関東リーグで戦う日大国際関係学部（静岡）相手に８―０で勝利し８強入りした。１４日は準々決勝と準決勝が行われる。