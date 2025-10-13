◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都・芝１４００メートル、良）

１着馬にマイルＣＳ（１１月２３日、京都）の優先出走権が与えられる伝統のＧ２は１８頭立てで争われ、５番人気で菅原明良騎手騎乗のオフトレイル（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）が、２０２４年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞以来となる重賞２勝目をマークした。スタート後は後方待機。４コーナーを回ってからエンジンがかかると、直線ではワイドラトゥールとの競り合いを首差制した。

昨年１２月の阪神Ｃで３着後、Ｇ１・高松宮記念まで３戦とも大敗。だが、４か月の休養を挟んで臨んだ前走の関屋記念では、上がり３ハロン３２秒７の末脚で２着と復調気配を見せていた。昨年の同レースで２着に入るなど、相性のいい京都の舞台で久々のタイトルを獲得した。勝ち時計は、２０１５年（ウリウリ）を０秒１上回る１分１８秒９のレコード。

２着は１２番人気のワイドラトゥール（北村友一騎手）、３着は４番人気のランスオブカオス（吉村誠之助騎手）だった。

松山弘平騎手（ウインマーベル＝４着）「スタートが良く、逃げ馬の後ろでいい形で脚をためられました。（スペースが）空いてからうまく伸びてくれて、やれるかなと思いましたが、最後は同じ脚いろになってしまいました」