¡Ö¿´¤Ò¤È¤Ä¤ËÂç¤­¤ÊÀ®¸ù¡×ÀÐÇË¼óÁê¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ä¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë´¶¼Õ¾õ¤â

ÀÐÇË¼óÁê¤Ï13Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¿´°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢184Æü´Ö¤ÎËüÇî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËüÇî¤Î³«ËëÅö½é¤ÏÍè¾ì¼Ô¿ô¤ä¼ý»Ù¤Ê¤É¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¿ïÊ¬¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¸«»ö¤Ë¤½¤ì¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÌ¿¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡¢Ì¤Íè¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËüÇî¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÊÄ²ñ¼°¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤è¤ê¤âÏ¢ÂÓ¡¢ÂÐÎ©¤è¤ê¤â´²ÍÆ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇîÍ÷²ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ËüÇî¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã´¶¼Õ¾õ¡×¤Ï¡¢1950Ç¯¤ËÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅòÀî½¨¼ù»á¤òÂè1¹æ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç95¤Î¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¼øÍ¿¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£