「もう洗うのが怖くない」「秋冬の準備」クリーニング帰りのようなニットを自宅でかなえるケアアイテム
お気に入りのニットを長く愛用したい、自宅で丁寧にケアしたい。そんな思いを叶える、ウールやカシミヤを洗える中性洗剤や、型崩れを防ぐハンガーなど、自宅でもプロ級の仕上がりが実現するアイテムが充実している。「もうクリーニングに頼らない」、自宅で“ニットのプロ洗い”を実現するおすすめグッズを紹介する。
【写真】繊維にやさしく、洗い上がりはシャキッ！ハリ感まで蘇る“救世主洗剤”
■【エマール】洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！リフレッシュグリーンの香り
定番の「エマール」は、デリケートなニットやブラウスの洗濯に欠かせない存在。ハリ感チャージ成分を従来の2倍配合し、洗うたびに“へたったニット”をふっくら整える。ウールやカシミヤなどもやさしく洗い上げ、香りは清潔感のあるリフレッシュグリーン。自宅ケア初心者にも扱いやすく、失敗知らずの一本。
・ハリ感と形をキープする“チャージ成分2倍”
・中性洗剤でウール・カシミヤも安心
・爽やかなグリーンの香りで洗濯後も心地いい
■【ブランドケア】ウールシャンプー（ドライマーク用洗濯洗剤）
クリーニング品質を自宅で再現できると人気の「ブランドケア」。ウールやカシミヤ、シルクなどドライマーク衣類専用の洗剤で、泡立ち控えめ・すすぎも簡単。繊維の潤いを保ちながら、汚れだけをしっかり落とす設計。香りが穏やかで、デリケート素材の香り残りが気になる人にも最適。
・ドライマーク衣類を自宅で安心して洗える
・泡立ち少なく、すすぎが早い
・上品で控えめな香りが魅力
■【ハイベック】プレミアムドライ ドライクリーニング用洗剤 1100g
「ハイベック」は、プロも認めるドライクリーニング用洗剤。自宅洗いで“クリーニング級”の仕上がりを実現し、汚れ落ち・風合いの維持ともに高評価。ニットの油汚れや皮脂汚れを落としつつ、ふんわり柔らかな質感をキープ。コスパが良く、家族のニットもまとめてケアできる。
・自宅でドライクリーニング級の仕上がり
・洗浄力とやさしさを両立
・経済的で長く使える大容量タイプ
■【無印良品】ポリエステル両面使える洗濯ネット 丸型/小
ニットを型崩れから守るなら、無印の洗濯ネット。クッション性が高く、衣類同士の摩擦を防いでくれる。小サイズはセーター1枚にちょうどよく、シンプルで長く使えるデザインも魅力。洗濯中の絡まりを防ぎながら、洗剤液がしっかり行き渡る絶妙なメッシュ構造。
・両面メッシュで汚れ落ちと保護を両立
・無印らしいシンプル＆耐久性
・ニット1枚がぴったり収まるサイズ感
■【DZTSMART】物干しネット ドライネット 2段
ニットを吊るさず平干しできる2段ドライネット。風通しのよいメッシュ構造で、乾きムラを防ぎながら型崩れを抑える。2段設計なので複数枚を同時に乾かせ、省スペース。使わないときは折りたたんで収納でき、季節の衣替え時にも活躍。
・型崩れを防ぐ“平干し”専用設計
・2段式で複数枚同時に乾かせる
・折りたたんでコンパクト収納
■【テスコム】毛玉クリーナー KD901
累計販売数も多い定番の毛玉クリーナー。大型刃×強力吸引で、厚手のニットも短時間できれいに仕上がる。生地を傷つけない安全設計で、毛足の長いウールにも対応。充電式でコードレス使用でき、衣替え前のメンテナンスにもぴったり。
・強力モーターで毛玉を素早く除去
・衣類を傷つけにくい安心設計
・コードレスでどこでも使える
■【浅草アートブラシ】カシミヤ用洋服ブラシ
日本製の高級ブラシとして知られる「浅草アートブラシ」。豚毛と馬毛を絶妙にブレンドし、カシミヤなどの繊細な生地をやさしく整える。ブラッシングでホコリや花粉を取り除くだけでなく、繊維を立ち上げてふっくらとした風合いに。日常ケアに1本あると格が上がる。
・職人仕上げの上質な天然毛ブラシ
・繊維を整え、毛並みを蘇らせる
・静電気を抑え、ホコリの再付着を防ぐ
■【Mawa】ハンガー エコノミック レディースライン 10本セット
ドイツ発の「Mawaハンガー」は、滑り止め加工でニットのズレ落ちを防ぎ、型崩れしにくい絶妙なカーブが特長。クローゼット内もすっきり統一でき、見た目にも美しい。お気に入りのニットを“見せる収納”として掛けるのにも最適。
・滑らない特殊コーティング
・型崩れ防止の立体フォルム
・統一感あるクローゼット演出に◎
■【シワーレス 有平化成】超伸縮ロングハンガー
肩幅を自由に調整できる伸縮式ハンガー。洗濯後の乾燥時や収納時に、洋服のサイズに合わせて型を整えられる。風通しも良く、乾きが早い。肩の跡がつきにくく、厚手ニットにも対応。機能性と実用性を兼ね備えた万能アイテム。
・肩幅が自由に調整できる伸縮設計
・厚手ニットにも使えるロング対応
・型崩れ・肩跡防止に効果的
■【ランドリン】ファブリックミスト クラシックフローラル
仕上げにひと吹きするだけで、洗いたてのような香りをまとうファブリックミスト。消臭・除菌効果もあり、クローゼット内のリフレッシュにも最適。上品なクラシックフローラルの香りが長続きし、ふわりと香るたびに気分も上がる。
・衣類・クローゼットの消臭＆除菌
・高級感あるクラシックフローラルの香り
・静電気防止効果で冬のまとわり防止にも◎
専用洗剤で洗い、平干しやブラッシングで整え、ハンガーで型を守る。そんな積み重ねで、お気に入りが何年も頼れる存在になる。プロ並みのケアグッズで、今年の秋冬もふわっと上質なニットを楽しもう。
【写真】繊維にやさしく、洗い上がりはシャキッ！ハリ感まで蘇る“救世主洗剤”
■【エマール】洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！リフレッシュグリーンの香り
・ハリ感と形をキープする“チャージ成分2倍”
・中性洗剤でウール・カシミヤも安心
・爽やかなグリーンの香りで洗濯後も心地いい
■【ブランドケア】ウールシャンプー（ドライマーク用洗濯洗剤）
クリーニング品質を自宅で再現できると人気の「ブランドケア」。ウールやカシミヤ、シルクなどドライマーク衣類専用の洗剤で、泡立ち控えめ・すすぎも簡単。繊維の潤いを保ちながら、汚れだけをしっかり落とす設計。香りが穏やかで、デリケート素材の香り残りが気になる人にも最適。
・ドライマーク衣類を自宅で安心して洗える
・泡立ち少なく、すすぎが早い
・上品で控えめな香りが魅力
■【ハイベック】プレミアムドライ ドライクリーニング用洗剤 1100g
「ハイベック」は、プロも認めるドライクリーニング用洗剤。自宅洗いで“クリーニング級”の仕上がりを実現し、汚れ落ち・風合いの維持ともに高評価。ニットの油汚れや皮脂汚れを落としつつ、ふんわり柔らかな質感をキープ。コスパが良く、家族のニットもまとめてケアできる。
・自宅でドライクリーニング級の仕上がり
・洗浄力とやさしさを両立
・経済的で長く使える大容量タイプ
■【無印良品】ポリエステル両面使える洗濯ネット 丸型/小
ニットを型崩れから守るなら、無印の洗濯ネット。クッション性が高く、衣類同士の摩擦を防いでくれる。小サイズはセーター1枚にちょうどよく、シンプルで長く使えるデザインも魅力。洗濯中の絡まりを防ぎながら、洗剤液がしっかり行き渡る絶妙なメッシュ構造。
・両面メッシュで汚れ落ちと保護を両立
・無印らしいシンプル＆耐久性
・ニット1枚がぴったり収まるサイズ感
■【DZTSMART】物干しネット ドライネット 2段
ニットを吊るさず平干しできる2段ドライネット。風通しのよいメッシュ構造で、乾きムラを防ぎながら型崩れを抑える。2段設計なので複数枚を同時に乾かせ、省スペース。使わないときは折りたたんで収納でき、季節の衣替え時にも活躍。
・型崩れを防ぐ“平干し”専用設計
・2段式で複数枚同時に乾かせる
・折りたたんでコンパクト収納
■【テスコム】毛玉クリーナー KD901
累計販売数も多い定番の毛玉クリーナー。大型刃×強力吸引で、厚手のニットも短時間できれいに仕上がる。生地を傷つけない安全設計で、毛足の長いウールにも対応。充電式でコードレス使用でき、衣替え前のメンテナンスにもぴったり。
・強力モーターで毛玉を素早く除去
・衣類を傷つけにくい安心設計
・コードレスでどこでも使える
■【浅草アートブラシ】カシミヤ用洋服ブラシ
日本製の高級ブラシとして知られる「浅草アートブラシ」。豚毛と馬毛を絶妙にブレンドし、カシミヤなどの繊細な生地をやさしく整える。ブラッシングでホコリや花粉を取り除くだけでなく、繊維を立ち上げてふっくらとした風合いに。日常ケアに1本あると格が上がる。
・職人仕上げの上質な天然毛ブラシ
・繊維を整え、毛並みを蘇らせる
・静電気を抑え、ホコリの再付着を防ぐ
■【Mawa】ハンガー エコノミック レディースライン 10本セット
ドイツ発の「Mawaハンガー」は、滑り止め加工でニットのズレ落ちを防ぎ、型崩れしにくい絶妙なカーブが特長。クローゼット内もすっきり統一でき、見た目にも美しい。お気に入りのニットを“見せる収納”として掛けるのにも最適。
・滑らない特殊コーティング
・型崩れ防止の立体フォルム
・統一感あるクローゼット演出に◎
■【シワーレス 有平化成】超伸縮ロングハンガー
肩幅を自由に調整できる伸縮式ハンガー。洗濯後の乾燥時や収納時に、洋服のサイズに合わせて型を整えられる。風通しも良く、乾きが早い。肩の跡がつきにくく、厚手ニットにも対応。機能性と実用性を兼ね備えた万能アイテム。
・肩幅が自由に調整できる伸縮設計
・厚手ニットにも使えるロング対応
・型崩れ・肩跡防止に効果的
■【ランドリン】ファブリックミスト クラシックフローラル
仕上げにひと吹きするだけで、洗いたてのような香りをまとうファブリックミスト。消臭・除菌効果もあり、クローゼット内のリフレッシュにも最適。上品なクラシックフローラルの香りが長続きし、ふわりと香るたびに気分も上がる。
・衣類・クローゼットの消臭＆除菌
・高級感あるクラシックフローラルの香り
・静電気防止効果で冬のまとわり防止にも◎
専用洗剤で洗い、平干しやブラッシングで整え、ハンガーで型を守る。そんな積み重ねで、お気に入りが何年も頼れる存在になる。プロ並みのケアグッズで、今年の秋冬もふわっと上質なニットを楽しもう。