¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤òÅìºå¤Ç³«ºÅ¡¡group_inou¤È¥Äー¥Þ¥ó¡õ¥²¥¹¥È¾·¤¤¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë
¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØPMC 10th Anniversary Liv¡Ù¤ò12·î¤ËÂçºå¡¢2026Ç¯1·î¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡12·î5Æü¤Ë¤ÏÂçºå Yogibo META VALLEY¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤âÄ¹Ç¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¿group_inou¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î24Æü¤Ë¤ÏÅìµþ Zepp Shinjuku(TOKYO)¤Ë¤Æ¡¢²áµî¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£10Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂ¸Ê¬¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢10·î19Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë