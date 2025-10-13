【ホラー】「あそこのマンション5階建てだろ」消えた階で見た不気味な影…屋上で待つ死の予感に背筋が凍る【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
配達のバイトで訪れたマンション、その6階で異形の存在を見てしまった青年。彼に悲劇をもたらしたのは怪異なのか、それとも人間の業なのか――？
「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない( @daredemonaidare )さん。2023年に公開されたオリジナル作品「6階」は、事故を起こし示談金のためバイトを増やした青年が、とあるマンションを訪れたことから破滅していくホラー短編だ。6階への配達時、一室で異様な影を目撃した青年は、その顛末を友人に語る。だが友人の弁では、そのマンションにはそもそも6階がないのだという。事実を確かめるべく二人は件のマンションへ足を運ぶと、配達した商品は「屋上」にあり、しかもそこでは住人が飛び降りようとしていて――、というストーリーだ。作者の誰でもないさんに、作品のアイデアやホラーを描くうえでの意識を取材した。
事故の示談金を支払うためにアルバイトを掛け持ちしていた青年が、とあるマンションの6階へ配達に向かった際、ある部屋で不気味な影を目にする。驚いた青年はその体験を友人に話すが、そのマンションにはそもそも「6階」が存在しないという。真相を確かめようと二人が再びマンションを訪れると、配達したはずの商品は「屋上」にあり、そこで住人が今まさに飛び降りようとしていた…。
そんな本作「6階」を描いたきっかけについて、作者の誰でもないさんは「『マンションで何か不気味なことが起こる』というシチュエーションを描こうと思ったのがきっかけです」と明かす。物語に登場する「人間ではない住人」の描写はわずか1コマながら、それだけに印象的なシーンとなっている。誰でもないさんは「人間ではないものを派手に怖く描かないことで、不気味さが際立てばいいなという想いがありました」と、こだわったポイントを教えてくれた。
また、本作で挑戦した点については、「自分の作品は、ストレートに怖い話を描くとSNS上では伸びにくい傾向があります。だからこそ、むしろストレートに怖いものこそ挑戦する価値が高いと思い『これから描いていこう』と描いたタイミングの作品でした」と振り返る。
6階で見た存在や花の送り主など、語られない部分が想像を掻き立てる構成も魅力の「6階」だが、ホラーを描くうえで誰でもないさんは、「明らかに伏せたり、描かないほうがおもしろいと思う部分は意図的にそうしています。ただ、単に説明不足になっているだけということもあると思うので、そこは気をつけていきたいです」と語った。
SNSで話題を集めたホラー短編をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。