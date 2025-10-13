【特集】日本の“AV女優”たちが韓国エンタメ界に与えた「衝撃」と「影響」

日本のAV女優たちが韓国で良くも悪くも存在感を示している。

最近、日本のAV女優・小倉由菜が韓国のファッションブランド「安全地帯コリア（Safe Zone Korea）」のミューズに抜擢された。

韓国で人気のAV女優たち

小倉由菜は2017年12月にAV女優としてデビュー。その後、2019年3月にYouTubeチャンネルを開設し、昨年には「オグオグ」という名前の新しいYouTubeチャンネルをスタートさせ、韓国語で配信されるそのチャンネルは登録者数が約19万人になるほどの人気ぶりだ。2019年12月と今年1月には韓国でファンミーティングを開催するなど、韓国で根強い人気を誇っている。

小倉由菜(写真提供=OSEN)

その一方で、日本のAV女優と絡んで人気ボーイズグループのメンバーが脱退する騒動へと発展してしまったこともある。

明日香キララとの酒を飲んでグループ脱退

今年6月、ボーイズグループTHE BOYZのチュ・ハンニョンがグループから脱退。きっかけは、元AV女優の明日花キララと私的に会っていたことだった。

報道によれば、チュ・ハンニョンは5月29日、日本の知人らと共に六本木の飲食店を訪れ、明日花キララと酒席を共にした。その際、2人がハグやスキンシップを交わす場面が目撃されたという。

この事実が報道されると、所属事務所のOne Hundredは「チュ・ハンニョンに関する私生活の問題が明らかになった直後、当社は活動中断措置をとり、事実関係を綿密に確認する時間を設けた」とコメントした。

チュ・ハンニョン(写真提供=OSEN)

そして「その結果、当該事案の深刻さを重く受け止め、アーティストとして信頼関係を維持することが難しいと判断した。THE BOYZメンバーとの十分な協議を経て、グループ脱退および契約解除を最終的に決定した」と発表した。



チュ・ハンニョン本人は「5月30日未明に知人と共にした酒席に同席したのは事実だが、報道や噂で取り沙汰されている性売買やその他の違法行為は一切行っていない」と釈明したが、6月19日には性売買の疑いで警察に告発されている。

陰で消費されながらも…表に出ると批判の的に

日本のAV女優とかかわったことで、物議をかもしたアイドルは他にもいる。ボーイズグループ「大国男児」出身のカラムだ。

彼は2023年、韓国JTBCのオーディション番組『PEAK TIME』に出演していたが、ある日本のネットユーザーに私生活の問題を提起され、番組から降板した。

ガラム(写真提供=OSEN)

投稿者は、「ファンの前でもタバコを吸い、自分が素敵だと思ったはず」「顔が良くても素行が悪いなら」「AV女優関係者席に呼ばれたのが不快だった。どうしたらこんな写真が出回るの？」などと投稿。併せてカラムの喫煙姿、女性たちとプールでパーティーをしている様子を撮った写真なども公開した。

これについてカラム本人は、デマと主張。「悪質デマと写真を加工して作るネットユーザーがいた。多くの方々がいたが、一部に対して告訴を進めた」と明かしたが、最終的に反省文を受け取って告訴は取り下げている。

AV女優と関わっただけで批判の対象になった韓国タレント

このように、韓国では真偽を問わず、AV女優と関わったというだけで批判の対象になってしまうケースが少なくない。

例えば、人気タレントのシン・ドンヨプは、Netflixのバラエティ番組『ココだけの際どい話：日本編』を通じて、日本のAV女優たちと現地の成人文化産業を探求するトークを繰り広げたが、一部の視聴者が不快と指摘。彼が長年、MCを務めていた番組からも降板しろという主張が出るほど、袋叩きに遭った。

シン・ドンヨプ(写真提供=OSEN)

2024年4月には、日本のAV女優たちの多数参加が予定されたイベント『2024 KXF The Fashion』が中止に。主催した韓国の成人向けメーカー「プレイジョーカー」の関係者は、「KXF行事により各地方自治体が騒々しく、国が揺れるほど女性団体の反発が頂点に達した。（日本のAV）女優たちの所属事務所側に身辺保護を約束できなかった」とし、イベント中止を決めたと説明した。

日本に比べて、韓国ではAV女優に対する目が厳しい。それは、そもそも韓国ではAVの制作や流通が法律で禁じられているだけでなく、性的な表現自体が公の場でタブー視されやすい傾向にあるからだ。

こうした空気の中では、AV女優という存在は“好奇の目”と“拒否反応”の両方を引き寄せやすく、芸能人との関わりが報じられるたびに「道徳に反する」といった声が一気に噴き上がる。

一方で、韓国で表彰されたAV女優がいるのだから不思議だ。

日本でのAVデビューを勧められたアイドル

前出の小倉由菜も2023年10月、ソウルで財団法人・韓国撮影監督協会が主催する第43回「黄金撮影賞」の授賞式で “親善文化交流賞”の授賞者に選ばれている。

そんな小倉由菜の“発言”をきっかけに、一気にブレイクした女性アイドルもいる。

小倉由菜は2024年6月、人気YouTubeチャンネル『ノーバック タク・ジェフン』に出演。小倉由菜は、番組に出演していたガールズグループcignature（当時）のジウォンに対して、「日本で人気が出そうだと思います。体つきがいいから。ぜひ“デビュー”してほしい」と発言し、議論を呼んだ。

ジウォン(写真提供=OSEN)

韓国の若いアイドルにスタイルが良いからとAV女優としてデビューを勧め、それを公開した番組や小倉由菜には批判も殺到したが、その発言が一つのきっかけとなり、ジウォンは一躍話題の人物に。以降、グループではなくソロとして夏の音楽イベントに出演するなど、奇しくもその騒動がターニングポイントとなったといえる。

陰で消費されながらも、表に出れば糾弾の的になる。日本のAV女優たちは今後も、韓国社会の価値観の“境界線上”で揺れ続ける存在であり続けるのかもしれない。

