軽量×安定性のバランスが光る！【ニューバランス】の厚底スニーカーで日常ランをもっと楽しく Amazonで販売中！
反発力で走りを加速！【ニューバランス】のランニングシューズでトレーニングからレースまで快適に Amazonで販売中！
安定性と反発性を兼ね備えたプレート入りシューズの入門モデル「FuelCell Propel V5」から、明るくアグレッシブなプレーを賞賛するシーズナルカラーが登場。TOPモデルと連動したデザインアッパー、軽量化と反発弾性の向上を実現したFuelCellミッドソール、カーボン素材よりしなやかなTPUプレートが、タイムを意識し始めたレースから普段のトレーニングまで足元をサポートする。
軽量FuelCellミッドソールが高い反発性を発揮し、走るたびに推進力を生む。レースからトレーニングまで幅広く対応している。
TPUプレートを搭載し、安定感と反発性を両立。初心者から中級ランナーのステップアップにも最適な一足となっている。
アッパーは通気性とフィット感を兼ね備えたデザインで、長時間のランニングでも快適。走行中のストレスを軽減してくれる。
厚底設計ながらも軽量性を追求。クッション性に優れ、5〜10km程度のランにおいて心地よい走りをサポートする仕様だ。
