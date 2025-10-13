¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡Û¥¬¡¼¥Ê¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀÚÉä¡¡¤³¤ì¤Ç21¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥Ê¤Ï¥³¥â¥í¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ËÂ³¤5¥Á¡¼¥àÌÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³«ºÅ¹ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ÆîÊÆ¤é¤â¤¤¤ì¤Æ¸½ºß21¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ËÜÂç²ñ½Ð¾ì·èÄê¥Á¡¼¥à
¡Ò³«ºÅ¹ñ¡Ó
¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«
¡Ò¥¢¥¸¥¢¡Ó
ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó
¡Ò¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡Ó
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡ÒÆîÊÆ¡Ó
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê