13Æü¸á¸å¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èµþÄ®¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸(14)¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÏÉ¨¤äÉª¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸á¸å3»þº¢¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èµþÄ®2ÃúÌÜ¤Î¸©Æ»3»ÍÊý´ó·§ËÜÀþ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ËÌ¤«¤éÆî¤ËÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤ÎÃË»ÒÃæ³Ø(14)¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÏÉ¨¤äÉª¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¤Î¾èµÒÌó10¿Í¤ÈÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£