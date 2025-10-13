ÆüËÜ²è²È¡¦¾åÂ¼¾¾±à¤ÎÀ¸ÃÂ150Ç¯µÇ°Å¸¡Ö²¼³¨¤ÈËÜ²è¡¼¿·È¯¸«¤Î¾¾±à¤Î²¼³¨¤òÃæ¿´¤Ë¡¼¡×¤¬³«ºÅ
¾¾ÇìÈþ½Ñ´Û¤Ç¡¢Å¸Í÷²ñ¡Ö¾åÂ¼¾¾±àÀ¸ÃÂ£±£µ£°Ç¯µÇ° ²¼³¨¤ÈËÜ²è¡¼¿·È¯¸«¤Î¾¾±à¤Î²¼³¨¤òÃæ¿´¤Ë¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
20205Ç¯¤Ï¡¢½÷À¤Ç½é¤á¤ÆÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¾åÂ¼¾¾±à(£±£¸£·£µ¡Á£±£¹£´£¹)À¸ÃÂ£±£µ£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¾ÇìÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢³«´ÛÅö½é¤«¤é¾¾±à¤Î²¼³¨¤äÁÇÉÁ¤òÂ¿¿ô¼ýÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾åÂ¼²È¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¾¾±à¤Î²¼³¨¤ò¡¢¤³¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤Ë½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ²è¤È²¼³¨¤òÆ±»þ¤Ë´ÑÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¡¦Á±¡¦Èþ¤Î¶ËÃ×¤ò¤á¤¶¤·¤¿¾¾±à¤ÎÀ©ºî¤Î¶ì¿´¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾åÂ¼²È¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢½éÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ë¾¾±à¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿ÃåÊª¡¢°¦Â¢¤ÎÉÊ¤ä¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾åÂ¼¾¾±àÀ¸ÃÂ£±£µ£°Ç¯µÇ° ²¼³¨¤ÈËÜ²è¡¼¿·È¯¸«¤Î¾¾±à¤Î²¼³¨¤òÃæ¿´¤Ë¡¼¡×¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é1£²·î£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
