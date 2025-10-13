「1本は持ってて損なし！」【ユニクロ】着心地もバツグン♡「人気ジーンズ」

秋コーデの一軍ジーンズを探すなら、SNSでも注目を集めるカーブシルエットをチェックしてみて。腰まわりはすっきり、レッグラインはゆったりとした【ユニクロ】のジーンズは、おしゃれさんも絶賛！ きれいめにもカジュアルにも着まわせて、ヘビロテしたくなること間違いなしかも。

はくだけで旬な着こなしに導くジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

美脚に見せてくれそうな、カーブシルエットのジーンズ。Tシャツやスウェットシャツなど、シンプルなトップスを合わせるだけで旬な着こなしを楽しめそう。ボリュームのあるトップスともバランスよく着こなしやすく、大人コーデで重宝する一本になるかも。

おしゃれなだけでなくはき心地のよさにも期待

「着心地も柔らかいデニム生地で馴染みやすく着ていてもストレスを感じない◎」「1本は持ってて損なしなデニム」と@panko0821さんも絶賛のカーブジーンズ。シンプルなトップスを合わせれば、ジーンズのシルエットが際立つ着こなしに。エイジドウォッシュ加工も、こなれ見えを後押し。

