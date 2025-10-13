カゼミロやマルチネッリらも選出、プレミアリーグ勢が中盤を固める

日本サッカー協会は10月13日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表と対戦するブラジル代表の来日メンバーを発表した。

試合は10月14日に東京スタジアムで開催される。

監督はカルロ・アンチェロッティ氏が務める。メンバーには、ビニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）やロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）、エデル・ミリタン（レアル・マドリード／スペイン）といった世界的スター選手が名を連ねた。

そのほか、カゼミロ（マンチェスターユナイテッド／イングランド）やブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）、ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル／イングランド）ら、欧州のトップクラブで活躍する選手が多数選出される豪華な布陣となった。

このメンバー発表を受け、SNS上では「すごい豪華」「知ってる人ばっかり！」「中盤がプレミアのみやな」「中盤とかプレミア勢歓喜すぎる」「エステバン楽しみ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）