RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÄÁ¤·¤¤¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤ÉÌó1000¼ïÎà¤â¤ÎÂ¿Æù¿¢Êª¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤äÇò¤¤ÌÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿À¸¤­Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ü¥Æ¥ó¡£
10·î13Æü¡¢Æî¹ñ»Ô¤ÎÃÏ°è¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤ß¤¢ー¤ì¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤ÉÌó1000¼ïÎà¤ÎÂ¿Æù¿¢Êª¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅÚº´¼¼¸Í¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂ¿Æù¿¢Êª¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2022Ç¯¤«¤éÇ¯2²ó³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¸¶»º¤Î¥ê¥Èー¥×¥¹¤È¤¤¤¦ÀÐ¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤äÂ¿Æù¿¢Êª¤Î´ó¤»¿¢¤¨ÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢3Ï¢µÙ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢£»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èº¬¤Ã¤³À¸¤¨¤Æ¡×

¢£ÅÚº´¼¼¸Í¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÜÌä ²£»³ÏÂÀ¸¤µ¤ó
¡Ö¿¢Êª¹¥¤­¤ÊÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ç¤­¤ë²ñ¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£ ¡ÊÂ¿Æù¿¢Êª¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡×

ÅÚº´¼¼¸Í¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¼¡²ó¤Ï½Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£