¡ØÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÙÌó1000¼ïÎà¤ÎÂ¿Æù¿¢Êª¤¬½¸¤¦ Æî¹ñ»Ô¤ÇÅ¸¼¨ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÄÁ¤·¤¤¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤ÉÌó1000¼ïÎà¤â¤ÎÂ¿Æù¿¢Êª¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤äÇò¤¤ÌÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿À¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ü¥Æ¥ó¡£
10·î13Æü¡¢Æî¹ñ»Ô¤ÎÃÏ°è¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤ß¤¢ー¤ì¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤ÉÌó1000¼ïÎà¤ÎÂ¿Æù¿¢Êª¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅÚº´¼¼¸Í¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂ¿Æù¿¢Êª¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2022Ç¯¤«¤éÇ¯2²ó³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èº¬¤Ã¤³À¸¤¨¤Æ¡×
¢£ÅÚº´¼¼¸Í¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÜÌä ²£»³ÏÂÀ¸¤µ¤ó
¡Ö¿¢Êª¹¥¤¤ÊÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë²ñ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£ ¡ÊÂ¿Æù¿¢Êª¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
ÅÚº´¼¼¸Í¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¼¡²ó¤Ï½Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£