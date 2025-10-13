¡Ú¾¾ºå¶¥ÎØ¡¡G3³÷À¸»á¶¿ÇÕ²¦ºÂ¶¥ÎØ¡Û¿·»³¶ÁÊ¿¡¡ÈÖ¼ê·þ¤ê¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê6²óÌÜ¤ÎG3V
¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°¡Ö³÷À¸»á¶¿ÇÕ²¦ºÂ¶¥ÎØ¡×¡ÊG3¡Ë¤Ï13Æü¡¢12R¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·»³¶ÁÊ¿¡Ê31¡áÀÄ¿¹¡¦107´ü¡Ë¤¬ºÇ½ª2¥³¡¼¥Ê¡¼ÈÖ¼ê·þ¤ê¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê¡£24Ç¯11·î¤Î»ÍÆü»Ô°ÊÍè6²óÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤ÏÅÏÉô¹¬·±¡¢3Ãå¤Ïº´Æ£°ì¿¡£ËÌÆüËÜ·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤¬µ¤¹ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÁ°¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£¼ò°æÍºÂ¿¤¬ÀÖÈÄÁ°¤«¤éÍ¶Æ³¤È¤Î¼Ö´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¶õ¤±¡¢¥«¥Þ¥·µ¤Ì£¤ËÍè¤¿·´»Ê¹ÀÊ¿¤òÀÖÈÄ²á¤®¤ËÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀÚ¤ëÎ®¤ì¡£º´Æ£¡¢ÅÏÉô¤¬³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¿·»³¤Î¸å¤í¤ËÉÕ¤Ä¾¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇËÌÆüËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ò°æ·¯¤¬¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç·´»Ê¤µ¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¥«¥«¥ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸ÅÀÍ¥ºî¤¬5ÈÖ¼ê¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¡¢·´»Ê¤Ï7ÈÖ¼ê¤Ë²¼¤²¤ë¡£Àõ°æ¹¯ÂÀ¤ÏºÇ¸åÊý¡£°ìËÜËÀ¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«Íè¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÌÂ¤ï¤ºÆ§¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¿·»³¤ÏºÇ½ª2¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÖ¼ê·þ¤ê¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢ÅÏÉô¡Ê2Ãå¡Ë¡¢º´Æ£¡Ê3Ãå¡Ë¤È¤ÎËÌÆüËÜ·èÃå¤ò±é½Ð¡£ºòÇ¯11·î¤Î»ÍÆü»Ô°ÊÍè6²óÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦Èè¤ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´²¿Î¿Æ²¦Ç×¤Ø¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï9°Ì¤À¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏG1Í¥¾¡ÏÈ¤Ç¤ÎGP½Ð¾ì¤Î¤ß¡£¡ÈËÌ¤Î»êÊõ¡É¤Ë¤è¤ëÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡þ¿·»³¡¡¶ÁÊ¿¡Ê¤·¤ó¤¶¤ó¡¦¤¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤Î31ºÐ¡¢107´üÀ¸¡£22Ç¯11·î¤Î¶¥ÎØº×¤ÇG1½éÍ¥¾¡¡£G3V¤Ïº£²ó¤Ç6²óÌÜ¡£»Õ¾¢¤ÏºäËÜÊÙ¡Ê57´ü¡¦°úÂà¡Ë¡¢¼Â·»¤Ï98´ü¤Î¿·»³¾»Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢76¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£