内村光良『LIFE！』来年5月に史上最大規模のコントライブ スーパーバイザー・三津谷寛治のコメント到着【全文】
内村光良がNHKで届けるコント番組『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』が、2026年5月9日・10日に、ぴあアリーナMMで史上最大規模のコントライブ『LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜』を開催することが決定した。
■三津谷寛治(みつや・かんじ)
LIFE! スーパーバイザーの三津谷寛治です。私は元々、報道・ドキュメンタリー畑の人間なので、お笑いが全く分かりません。番組が13年も続くということは、多くの方に愛されたからこそだと思いますが、個人的には、LIFE! の内容には常に不満。情報性が圧倒的に足りません。今回のライブ、内容を確認したところ、新作コントづくしのただただ笑える二日間という説明を聞いて愕然としています。
わざわざ横浜の大会場に1万人のお客様を集めて、一体、何がしたいのか？テレビだけでは、満足できないのか？ライブに一体、何があるというのか？疑問は、尽きません。しかし、その内容を説明しに来た責任者の目は、まっすぐで、澄んでいました。私は、その目を見て、この理解不能な試みを許可しました。あとは、みなさま、マーベラーのみなさまに託すほかありません。13年間、そうであったように。LIFE! はみなさまのものなんで。LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜何卒、よろしくお願い申し上げます。
