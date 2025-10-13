¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÏÌ¤¤À¡È0¥´¡¼¥ë0¥¢¥·¥¹¥È¡É¤â¿´ÇÛ¤Ê¤·¡ª¡¡¥¯¥í¥Ã¥×¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¶ìÀïÂ³¤¯¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡Ö100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎºÍÇ½¡×
º£²Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¼ã¤»êÊõ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡Ê22¡Ë¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤ÇµÏ¿¤·¤¿1¥¢¥·¥¹¥È¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí³Û1²¯1600Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ë¸«¹ç¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½»Ø´ø´±¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¿¤À¥ê¡¼¥°¤Ë´·¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ½çÄ´¤À¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎµÄÏÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂç¤²¤µ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï3Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¤À¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦Ä¹¤¤´Ö¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø¤ÎµÄÏÀ¤Û¤É¡¢¿Í¡¹¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤µ¡×¡Ê±Ñ¡ØFootball 365¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¤ò¡Ö100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎºÍÇ½¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿Ëè»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥ë¥Ä¤À¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¼ã¤»êÊõ¤ÎµÕ½±¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£