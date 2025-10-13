»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê¾å¤ê¡ËÆô»Ò»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡Ê¡ÀÐPA¡Ê²¬»³¡¦È÷Á°»Ô¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç15¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú13Æü¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸»Ô¤Î»³ÍÛÆ»¡Ê¾å¤ê¡ËÆô»Ò»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê¾å¤ê¡ËÆô»Ò»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡Ê¡ÀÐPA¡Ê²¬»³¡¦È÷Á°»Ô¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç15¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú13Æü¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß¡Û
¤Þ¤¿½ÂÂÚ¤ÎÎó¤ÎÃæ¤Î¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀÖÊæ»Ô¤Î¹â»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¸Î¾ã¼Ö¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï¡¢¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß¤âÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢NEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¦ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤ÎÊ¡ÀÐ£Ð£ÁÉÕ¶á¤Þ¤Ç¡¢Ìó15¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£